Foschi: cittadini meno tutelati con Lega, Salvini nemico di Roma

Roma – “Se passa l’autonomia differenziata cosi’ com’e’ voluta da Salvini ci sara’ un taglio sui trasferimenti al Lazio di 1,7 miliardi di euro. Il che vuol dire meno sanita’, meno servizi pubblici e meno tutele per i cittadini della nostra regione. La Lega di Salvini torna a mostrare il suo vero volto: l’odio per Roma. Dietro la propaganda si nascondono i fatti, e i fatti sono che con Salvini al governo, i romani e i cittadini della nostra regione saranno meno tutelati e piu’ poveri. Salvini e’ il nemico di Roma”. Lo dichiara in una nota Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio.