Foschi: Raggi vada in Campidoglio con disagi derivanti chiusura metro

Roma – “Solo una cosa chiediamo al Sindaco Raggi: scenda dall’auto blu, cui ormai si e’ abituata come un membro qualsiasi della casta, e provi ad andare in Campidoglio in questi giorni di chiusura di tre stazioni strategiche della metropolitana di Roma, quelle di Repubblica, Barberini e Spagna. Quanto sta avvenendo da giorni alla linea A della metro della Capitale, in un periodo di picco delle presenze turistiche e di shopping natalizio, e’ davvero sconcertante”.

“Non si capisce, ed e’ grave che non ci siano spiegazioni sufficientemente trasparenti e convincenti da parte di Atac, perche’ mai sono chiuse tre stazioni della linea A del centro, se ci sono problemi di sicurezza e la gravita’ di quanto sta avvenendo. Un minimo di chiarezza sarebbe utile soprattutto per quelle migliaia di lavoratori costretti ad un calvario in questi giorni perche’ impossibilitati a raggiungere il lavoro in centro con collegamenti agevoli”. Lo scrive in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi.