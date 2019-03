Foschi: Roma da 2° a 6° posto per produzione di reddito, Raggi disastrosa

Roma – “Il rapporto di Unindustria ci racconta di una citta’ impoverita. Il Pil pro capite dei romani passera’ nei prossimi 10 anni da 32mila a 25mila euro e la Capitale e’ gia’ precipitata dal secondo al sesto posto fra le citta’ italiane per produzione di reddito. Una citta’ dalla quale i giovani che qui studiano e si laureano fuggono per lavorare”.

“Roma e’ abbandonata a se stessa e chi prova a ‘fare’ lo fa nel disinteresse totale della sindaca -spiega Foschi-. Un vero e proprio disastro capitale. Roma muore per colpa del Campidoglio grillino e del menefreghismo del governo nazionale. Ormai e’ allarme rosso. Siamo vicini ad una situazione senza ritorno. ‘Raggi vattene’ non e’ piu’ uno slogan politico di parte ma l’urlo che accomuna tutta una comunita’ preoccupata per il proprio futuro.” Lo dichiara in una nota Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio.