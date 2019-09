FP Cgil: aggressione caposquadra Ama, sampietrino contro auto

Roma – Aggressione a Roma nei confronti di una dipendente dell’Ama. “Ieri sera attorno alle 22.30- scrive su facebook la Fp Cgil della municipalizzata- una caposquadra nella zona 15A (via Monte Cucco) ha subito una grave aggressione da parte di due persone non identificate che hanno lanciato un sampietrino contro il mezzo aziendale”. “Il tutto e’ avvenuto dentro gli spazi aziendali, in una zona che ha margini di sicurezza troppo bassi (l’area e’ troppo grande e una parte dello stabile e’ in stato abbandono)- continua il post- Un ennesimo fatto allarmante. Il clima che si respira attorno agli operatori di Ama e’ pesantissimo e ci obbliga a trovate misure efficaci per garantire l’incolumita’ di chi opera in condizioni gia’ troppo difficili. A lei va la nostra solidarieta’”.