Franceschini: decoro problema drammatico di Roma, città vetrina Italia nel mondo

Roma – Il decoro di Roma “e’ un problema serio. Non e’ competenza nostra, noi possiamo fare soltanto una moral suasion e dare sostegno. Ma e’ uno dei tanti problemi drammatici di questa citta’ che e’ vetrina dell’Italia nel mondo e nelle vetrine si vede tutto, anche le cose che non vanno”. Lo ha annunciato il ministro dei Beni e delle Attivita’ culturali e del Turismo, Dario Franceschini, in occasione dell’inaugurazione di Ro.Me Museum exhibition alla Fiera di Roma.