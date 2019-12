Franceschini: piazza Venezia è aiuola spartitraffico, spero riqualificazione dal Comune

Roma – “Palazzo Venezia e il Vittoriano sono due grandi situazioni con potenzialita’ enormi che sono state sottovalorizzate, anche se e’ stato fatto un grande lavoro. Sono due siti nel cuore di Roma e spero che la scelta di renderli un unico Museo autonomo spinga il Comune di Roma a intervenire su un’area urbana tra le piu’ belle del mondo, ma che sembra una aiuola spartitraffico. Si tratta di scelte che vanno conciliate con la mobilita’, ma non e’ normale”. Lo ha detto il ministro dei Beni e delle Attivita’ culturali e del Turismo, Dario Franceschini, annunciando l’autonomia di Palazzo Venezia e Vittoriano. “Se va pedonalizzata l’area? Non do consigli- ha risposto- ma sicuramente anche questa scelta dovrebbe spingere a riqualificare”.