Fratoianni: si è compiuto primo passo verso verità, grazie a Ilaria

Roma – “In questo momento il nostro pensiero va al coraggio e alla dignita’ della famiglia Cucchi, che per 10 anni ha dovuto subire l’umiliazione della menzogna di Stato”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu, dopo la condanna dei carabinieri colpevoli dell’omicidio di Stefano Cucchi.

“E oggi un tribunale della Repubblica, individuando i colpevoli dell’omicidio- prosegue il parlamentare di Leu- fa il primo atto di riparazione in una vicenda che poteva e doveva concludersi da molto tempo”. “Ilaria e i suoi genitori non potranno riavere Stefano, ma potranno dire- conclude Fratoianni- di avere avuto finalmente verita’ e giustizia per il brutale assassinio”.