Fregene. FDI: riqualificazione costa e sostegno ai balneari

“A Fregene due stabilimenti balneari storici crollano in acqua, altri cinque raggiunti dal mare sono molto danneggiati. Ma il Comune di Fiumicino non interviene per evitare l’inquinamento ambientale provocato da laterizi, tondini di ferro, blocchi di cemento ed altri materiali, che finiscono in mare”.

Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio e Chiara Colosimo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.

“Pronta nostra interrogazione per chiedere azioni concrete della Regione Lazio a tutela di questa importante area turistica e di pregio naturalistico, e a sostegno degli operatori abbandonati.

Come opportunamente segnala Massimiliano Graux, ex consigliere comunale di Fiumicino, dopo la mancata promessa di aiuti ai proprietari danneggiati economicamente dalle mareggiate che hanno ridotto la spiaggia e compromesso le strutture balneari prossime allo stabilimento La Perla, in particolare La Nave e la Vela, l’amministrazione Montino non ha fatto nulla per la riqualificazione del luogo.

Nemmeno il controllo sull’area dello stabilimento La Perla, interdetta (sulla carta) a causa delle strutture pericolanti, ma non vigilata, con grave rischio per la pubblica incolumità. Ancora più grave l’inadempienza della Giunta per il mancato ripristino della barriera frangiflutti, senza la quale il mare sta causando altri danneggiamenti alla costa”.