Roma – “Siamo sull’orlo della crisi climatica”.

E’ questo il messaggio dei giovani che oggi sono in piazza anche a Roma per il quarto sciopero globale per il clima. Il punto di partenza e’ piazza della Repubblica dove i ragazzi delle varie scuole e universita’ si stanno riunendo. I numeri crescono a vista d’occhio. Arrivano cantando “siamo tutti ambientalisti e antifascisti” e con gli slogan piu’ vari scritti sui cartelli: “Di questo passo le uniche stagioni che vedremo saranno quelle di Netflix”, “ATAC si always late but climate change not” e ancora “meno carbonio, piu’ carbonara”, “se volete invecchiare datevi da fare”.

Una studentessa ai microfoni di diregiovani.it racconto di essere scesa in piazza per il suo futuro: “vogliamo continuare a vivere, vogliamo farci sentire prima che sia troppo tardi”.

Tommaso studente del ‘Virgilio’ e’ d’accordo con lei: “oggi sono qui perche’ c’e’ bisogno di un cambiamento radicale. È fondamentale attuare una rivoluzione verde”. A breve il corteo si muovera’ attraversando le vie della capitale per raggiungere piazza del Popolo.