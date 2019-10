Fridays, a Roma 40esimo sciopero clima contro negazionisti

Roma – Oggi davanti Montecitorio il 40¤ sciopero dei Fridays For Future di Roma.

La manifestazione odierna è stata caratterizzata dalla denuncia dell’incontro “negazionista” promossa dai parlamentari Gasparri (FI) e Comencini (Lega) con un appello di firmatari, tra i quali sedicenti esperti non specificamente competenti di climatologia.

L’appello nega l’influenza della CO2 di derivazione antropica sull’emergenza climatica da riscaldamento del pianeta e i risultati dell’organismo scientifico IPCC dell’ONU, alla base degli scioperi di Greta Thumberg e dei FFF nel mondo.

E’ scandaloso che il Senato della Repubblica ospiti un incontro del genere dando credito a posizioni avallate dalla rete negazionista a livello mondiale, sostenuti dalle potenti imprese multinazionali basate sullo sfruttamento dell’energia fossile e da competenze accademiche in campo geologico da queste direttamente coinvolte.

Basta con la negazione della realtà!!

Basta con teorie antiscientifiche sui cambiamenti climatici!!

#STOPCLIMATEFAKE!

#STOPCLIMATECHANGE