Fridays Roma: fantoccio Greta Thunberg da parte di gente violenta

Roma – “Apprendiamo da un articolo di giornale del fantoccio di Greta appeso da un cavalcavia. Questa è la conferma del fatto che chi identifica Greta come ‘il nostro Dio’ è gente inconsistente e violenta, pronta solo ad attaccare a vuoto, senza fermarsi sul confronto e i contenuti. Noi non abbiamo alcun culto di questa ragazza, Greta dà la parola semplicemente agli scienziati e cita i dati di studi scientifici inconfutabili, gli stessi ignorati dalla politica.

Noi in questa battaglia ci mettiamo la faccia, mentre questa gente si nasconde dietro minacce e aggressività. Dopo questo gesto siamo ancora più forti di ieri, ancora più vicini a Greta e a tutte le ragazze e i ragazzi che scendono in strada a difendere il nostro futuro.”