Fridays – A Roma venerdì conferenza stampa su settimana per il clima, Montecitorio ore 11

Roma – Venerdì 20 settembre alle ore 11.00 presso piazza Montecitorio, i Fridays For Future organizzano un sit-in e una conferenza stampa per inaugurare la Climate Action Week, la settimana d’azione per il clima che culminerà con lo sciopero globale del 27. Durante il 3° Global Strike For Future, che si terrà al termine della settimana che va dal 20 al 27 settembre, si riempiranno tutte le piazze italiane, a sostegno del movimento che vede la partecipazione trasversale di tutte le fasce di età. Per tutta la settimana si terranno giornalmente eventi di sensibilizzazione sull’emergenza climatica (pulizia della città, flash-mob e vari eventi culturali) per garantire che il tema della crisi climatica possa giungere in cima all’agenda politica e sociale. Il calendario è in aggiornamento e sarà pubblicato nei prossimi giorni su Facebook e Instragram.