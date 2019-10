Fridays: venerdì in via Cristoforo Colombo per contestare DL clima

Roma – Venerdì 4 ottobre alle 16,30 i Fridays For Future di Roma si ritrovano di nuovo in piazza per il consueto sciopero, questa volta davanti al Ministero dell’Ambiente in via Cristoforo Colombo per contestare la nuova bozza del ‘D.L. clima’.

Mentre la Germania predispone un piano di investimenti green di 100 mld entro il 2030, l’Italia si limita ad avanzare proposte tiepide e insufficienti, che in questa seconda versione non presentano neanche più il taglio ai sussidi alle fonti fossili previsto nella bozza precedente per un 10% ogni anno fino al 2030.

Il ministero si dice in attesa della legge di bilancio per valutare le coperture, ma la manovra non va “attesa” bensì concertata insieme coinvolgendo tutti i ministeri interessati perché non è possibile dover delegare a vincoli di bilancio che non tengono conto dell’emergenza che dobbiamo affrontare. I danni economici dei cambiamenti climatici sono devastanti per le casse pubbliche già oggi, stimati, ad esempio, per l’agricoltura, in 14 mld solo nell’ultimo decennio. Siamo stufi di politiche a compartimenti stagni quando l’emergenza climatica riguarda tutti i settori della nostra vita! Cosa stiamo aspettando ancora?! Abbiamo bisogno di misure veramente efficaci e coraggiose. Non c’è piu tempo!