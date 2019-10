Fridays-Verdi: venerdì da Zara insieme a giovani FFF

Roma – Arrivano le parole congiunte di Fridays e dei Verdi, in merito alla manifestazione che loro stessi terranno venerdì davanti a Zara:

“Esprimiamo la più ampia solidarietà a seguito delle azioni messe in atto dalla Questura tramite due ‘avvisi orali’ e due denunce per ‘violenza privata nei confronti dei due attivisti dei Fridays for Future di Padova che, venerdì scorso, hanno manifestato nei locali di Zara. Da Venerdì prossimo i Verdi e io stessa manifesteremo insieme ai Fridays for Future davanti a Zara. Invitiamo tutti gli attivisti per il clima, gli iscritti e i simpatizzanti dei Verdi, a fare altrettanto davanti ai negozi della catena d’abbigliamento delle loro città ”.

Così, in una nota, Elena Grandi, co-portavoce nazionale dei Verdi.

“Storicamente, – continua l’ambientalista, – il mondo della moda ha spesso sfruttato il lavoro e l’ambiente. E negli ultimi tre decenni, salvo rare e virtuose eccezioni, per via della globalizzazione e delle delocalizzazioni senza freno, quegli abusi si sono moltiplicati, anche se noi abbiamo smesso di vederli perché troppo distanti. C’è un disperato bisogno di un modello nuovo, che ritrovi la dimensione umana. La conversione ecologica deve essere applicata anche al mondo della moda e della grande distribuzione. I giovani di tutto

Il pianeta ce lo stanno chiedendo”.

“Anziché intimidirli, – conclude Grandi, – la politica ha il dovere di ascoltarli”.