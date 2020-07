Frongia: approvata memoria Giunta promozione attività Fispes

Roma – “È stata approvata poco fa la Memoria di Giunta, su impulso mio e dell’assessora Veronica Mammi’ con il contributo del Disability Manager di Roma Capitale, Andrea Venuto, che da’ impulso a promuovere, attraverso i canali di Roma Capitale, le attivita’ della Fispes, con particolare attenzione alla scuola di Para Atletica presso il Centro Sportivo di Preparazione Paralimpica delle Tre Fontane. Questo al fine di far avvicinare il maggior numero possibile di cittadini con disabilita’ fisiche, intellettivo relazionali e sensoriali alla pratica sportiva, offrendo loro un servizio sportivo di alta qualita’, opportunamente gestito tramite i tecnici dello staff della Nazionale”. Cosi’ su Facebook l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia.

“La Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici Sperimentali del Presidente Porru- prosegue Frongia- e’ riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico e persegue finalita’ sportive nel rispetto della dignita’ della persona in condizione di disabilita’. Lo sport, come sappiamo, contribuisce allo sviluppo delle relazioni sociali e ha un effetto riabilitativo sulla salute: Roma Capitale, proprio nel suo Statuto, recepisce i dettami della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita’, promuovendo il rispetto della loro dignita’, autonomia individuale, indipendenza, non discriminazione e piena ed effettiva partecipazione nella societa’”. Per questo “siamo orgogliosi quindi di sostenere e promuovere, proprio attraverso lo sport, tali principi che sono fondamentali in una societa’ che voglia propriamente definirsi tale”, conclude l’assessore.