Frongia: Campo Testaccio rinasce, domani terminano lavori

Roma – “Campo Testaccio sta rinascendo. Prende di nuovo vita il famoso campo dove gioco’ anche la Roma: le opere di messa in sicurezza che avevamo anticipato sono infatti quasi giunte al termine. Contiamo di consegnare l’impianto al Municipio I per restituirlo alla cittadinanza in pochissimo tempo dopo dei lavori davvero svolti ottimamente”. Cosi’ l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia, postando su Facebook un video dell’intervento di recupero sul campo di via Zabaglia a Roma.

“Abbiamo ereditato una boscaglia con un’enorme buca in disuso e accampamenti abusivi – che si voleva trasformare in un parcheggio sotterraneo – e consegneremo a breve alla citta’ un luogo ripulito e riqualificato per farne usufruire di nuovo la cittadinanza ma speriamo, e qui la palla passa al Municipio competente, di vederne in pochissimo tempo una destinazione d’uso sportivo. Perche’- spiega Frongia- la memoria storica e gloriosa di Campo Testaccio ce lo impone”. Nello specifico, Frongia spiega che “tra oggi e domani gli operai completeranno l’opera, ci sara’ anche un intervento extra su parte del verde intorno al perimetro. E’ stato un grande lavoro dell’amministrazione, del dipartimento Sport e degli uffici coinvolti”, oltre che “un grande lavoro del Consorzio Stabile Santa Rita”.