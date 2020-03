Frongia: cominciata riorganizzazione Europei verso 2021

Roma – “Lunedi’ ho partecipato a una videoconferenza con il Comitato Organizzatore Centrale degli Uefa Euro 2020. Tra gli altri erano presenti il presidente della Figc, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, il Capo Ufficio Sport di Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei ministri, Giuseppe Pierro, e il direttore marketing di Sport e Salute, Diego Nepi. Abbiamo messo a punto le prossime azioni volte alla riorganizzazione della manifestazione per il 2021, su tutte la redazione della nuova manifestazione di interesse da inviare a Uefa da parte dei principali attori coinvolti per la citta’ di Roma”. Lo scrive su Facebook l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia.

“Ribadiamo fortemente la nostra volonta’ a partecipare all’evento come una delle citta’ protagoniste, con il pieno sostegno della Giunta della sindaca Virginia Raggi, per realizzare, anche se posticipato di 12 mesi, dei Roma Uefa Euro 2020 che resteranno nel cuore di tifosi, cittadini e turisti. Roma, non appena superata l’emergenza sanitaria del Covid19- conclude Frongia- tornera’ protagonista dei maggiori eventi sportivi internazionali, e’ una promessa”.