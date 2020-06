Frongia: da Unione Europea invito a proposte per innovare infrastruttura

Roma – “Dalla Commissione Europea l’invito a presentare proposte per programmi sportivi di base e innovazione dell’infrastruttura. La Commissione Europea invita a presentare progetti che contribuiscono alla promozione dell’attivita’ fisica attraverso modi moderni e flessibili di praticare sport, sia in termini di offerta (allenamenti, attivita’) che in termini di infrastruttura. Possono presentare domande le organizzazioni pubbliche o private che operano principalmente nel settore dello sport e organizzano regolarmente attivita’ sportive a qualsiasi livello.”

“In particolare gli interventi ammissibili: adeguamento delle infrastrutture esistenti; organizzazione di nuovi modi di praticare attivita’ fisica; approcci innovativi ai programmi di allenamento; attivita’ sportive intergenerazionali; uso della tecnologia digitale. I progetti proposti devono essere realizzati negli Stati membri UE e avere una durata compresa tra 12 mesi e 36 mesi. Le attivita’ devono avere inizio il 01-01-2021 e concludersi entro il 31-12-2023. L’agevolazione puo’ coprire fino all’80% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di Euro 650.000,00. Maggiori info: https://ec.europa.eu/…/grassroots-sport-infrastructure-inno…”. Cosi’ in un post su Facebook Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini di Roma Capitale.