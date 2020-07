Frongia: dette troppe bugie su Palazzetto dello Sport, tornerà gioiello

Roma – “In questi giorni qualcuno ha deciso di far uscire delle foto sul Palazzetto dello Sport di viale Tiziano (che coincidenza, proprio ora che e’ partito il bando per i lavori di ristrutturazione) in cui si nota il cattivo stato in cui versa attualmente. La cosa incredibile e’ che non si fa cenno alla situazione drammatica in cui si trovava da anni, anzi, da come riportato su questi siti il messaggio che arriva ai cittadini e’ che era un perfetto impianto sportivo, chiuso dalla nostra amministrazione senza motivo. Ma le bugie hanno le gambe corte”. Cosi’ su Facebook l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia.

“Personalmente nel 2016- prosegue Frongia- ho potuto vedere che la situazione era gia’ molto critica, ci sono i verbali dei sopralluoghi a testimoniarlo (i tecnici parlano di mancanza di manutenzione addirittura dagli anni ’90). Ho potuto vedere alcune parti dell’impianto pericolanti e/o prive di manutenzione da decenni. Inoltre gia’ allora non erano a norma gli impianti di aerazione, di illuminazione, elettrico, idrico-sanitario e antincendio. Quattro anni fa l’impianto di aerazione era completamente annerito, con i bocchettoni ostruiti: ecco cosa si respiravano atleti e spettatori. Siamo dovuti intervenire piu’ e piu’ volte in emergenza perche’ la caldaia rischiava di scoppiare o perche’ la struttura si allagava. Il Palazzetto non era piu’ agibile, si rischiava la vita degli atleti e degli spettatori lasciandolo aperto in quelle condizioni”.

“Invece di girare la testa dall’altra parte abbiamo preso l’unica decisione possibile: lo abbiamo chiuso e abbiamo messo a bilancio i fondi necessari per ristrutturarlo. Una decisione sicuramente impopolare, perche’ ha costretto allo spostamento le squadre che vi giocavano (mi sono speso per mesi per trovare un sito alternativo per queste societa’, lo dico senza temere smentita alcuna), ma necessaria e improcrastinabile. Grazie al nostro intervento (tardivo, e’ vero: alcuni interventi erano necessari gia’ negli anni ’90) il Palazzetto tornera’ ad essere il gioiello che era, le varie compagini sportive giocheranno di nuovo sul suo campo e i tifosi – in piena sicurezza – torneranno sugli spalti”, ha concluso.