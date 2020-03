Frongia: dispiace per rinvio Euro2020, ma proseguiremo

Roma – “Oggi mi trovo a scrivervi per dare una notizia che mi spiace particolarmente comunicare: i Campionati Europei 2020 sono ufficialmente rimandati al 2021. In questo ultimo anno e mezzo il lavoro profuso dal mio staff, dalla Sindaca Virginia Raggi, dalla Giunta, dall’Ufficio di Scopo dedicato, da tutti i comparti di Roma Capitale coinvolti con i vari attori per l’organizzazione dell’evento sportivo e’ stato immenso, quindi il dispiacere di non vedere presto i frutti di quanto prodotto c’e’, inutile negarlo”. Lo scrive su Facebook l’assessore di Roma Capitale allo Sport e ai Grandi eventi, Daniele Frongia.

“Useremo pero’, fin da domani, questi ulteriori 12 mesi di tempo per perfezionare ancora di piu’ l’organizzazione della manifestazione che, ve lo prometto, sara’ davvero unica con delle attivazioni per tutta la citta’ mai viste prima, che vi lasceranno non solo entusiasti del torneo ma anche, e sempre di piu’, orgogliosi di esserne stati protagonisti. Ci vediamo prestissimo con gli Euro2021”, conclude Frongia.