Frongia: felici per nuovo campo Santa Lucia Basket

Roma – “Siamo davvero contenti che la compagine del Santa Lucia Basket Roma abbia trovato un campo idoneo per disputare le gare della prossima stagione. Abbiamo ricevuto piu’ volte i vertici della squadra per trovare una soluzione al problema del campo, questione poi abilmente risolta da loro stessi”. Lo scrive in un post su Facebook l’assessore allo Sport di Roma, Daniele Frongia, commentando la notizia data dal Santa Lucia Basket nei giorni scorsi, che annunciava di aver trovato “un campo per svolgere gli allenamenti e disputare le partite della prossima stagione di pallacanestro in carrozzina. Si tratta del Campo Reny situato presso l’Istituto Pacinotti-Archimede di via Pasquariello”. Un campo trovato, spiegava la nota, “grazie all’intervento di privati, i quali hanno anche permesso l’uso dell’impianto a titolo gratuito”. La societa’ adesso “e’ impegnata nella soluzione, non meno spinosa, del secondo problema: individuare uno o piu’ sponsor per la copertura economica della prossima stagione”. Per Frongia si tratta di un “gruppo incredibile, che merita l’appoggio totale delle Istituzioni – come da noi dimostrato da sempre nella promozione della pratica sportiva per chi ha delle disabilita’ agendo di concerto con il Disability Manager di Roma Capitale Andrea Venuto – e della cittadinanza. In bocca al lupo per il prossimo campionato ragazzi!”.