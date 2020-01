Frongia: grande emozione per ritorno Rugby a Roma

Roma – “Torna il grande rugby nella capitale con il Torneo #Sei Nazioni Guinness Six Nations, l’atteso appuntamento che unisce appassionati e curiosi e che vedra’ l’Italia giocare in casa allo stadio Olimpico sfidando la Scozia il 22 febbraio e l’Inghilterra il 14 marzo”. Cosi’ su Facebook l’assessore capitolino allo Sport, Daniele Frongia. “Uno spettacolo emozionante, una competizione che unisce sport, lealta’ e amicizia e che attira tifosi da tutta Europa, rappresentando per la citta’ non solo una festa ma anche un volano per il turismo promuovendo l’immagine di Roma nel mondo- spiega Frongia- Auguro a tutta la squadra di portare alto il valore italiano e rivolgo un in bocca al lupo al nuovo ct Franco Smith e al nuovo capitano della nazionale Luca Bigi che prende il posto del grande Sergio Parisse, il giocatore che ha lasciato un segno guadagnando piu’ caps nella storia dell’Italia. Forza ragazzi!”.