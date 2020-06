Frongia: impulso a ripresa con allenamenti in spazi esterni

Roma – “Stiamo intervenendo adesso sulle delibere specifiche per consentire le coperture all’esterno degli spazi e quindi mettere le persone ad allenarsi fuori per evitare l’effetto assembramento e, in piu’, anche per riconvertire parte degli impianti e questo dara’ sicuramente un grande impulso alla ripresa dello sport”. Lo ha detto a Rainews24 l’assessore allo Sport di Roma, Daniele Frongia, parlando della ripresa delle attivita’ sportive negli impianti sportivi della Capitale.

“Come Roma Capitale ci siamo subito attivati a marzo con il Governo, con le altre istituzioni e il Credito sportivo, per la sospensione dei mutui, per la sospensione dei canoni, per il dimezzamento del canone nella realta’ privata”, ha aggiunto Frongia, che ha poi evidenziato la situazione dei centri sportivi accessibili anche alle persone con disabilita’: “A Roma abbiamo oltre 30 impianti che dispongono di una piscina accessibile. Proprio in questi giorni stanno e stiamo lavorando per una riapertura piena”.