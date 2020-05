Frongia: Lasciare Raggi? Solo candidatura per una posizione aperta

Roma – “In merito a quanto pubblicato oggi da Il Messaggero nell’articolo ‘Raggi cerca il bis, il suo assessore un altro posto’ preciso che non esiste ne’ e’ mai esistita alcuna intenzione da parte mia di ‘fughe verso miglior vita’. Quella che l’articolo definisce strumentalmente come una volonta’ di “cambiare aria” e’ in realta’ una legittima e trasparente candidatura per una posizione aperta legata allo Sport nell’ambito delle mie competenze professionali da oltre 20 anni”. Lo scrive su Facebook l’assessore allo Sport di Roma, Daniele Frongia.

“Trasparenza confermata, laddove ce ne fosse ulteriore bisogno, dal fatto che la candidatura e’ stata comunicata tempestivamente alla sindaca. Sono sempre stato e sono al fianco di Virginia per portare avanti il mio lavoro nel migliore dei modi, per il bene della citta’ e dei romani”.