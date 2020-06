Frongia: nel 2021 40 anni Alfredo Rampi Onlus, mozione per celebrazioni

Roma – “Forse quasi tutti ricorderanno il triste episodio che vide protagonista il piccolo Afredo Rampi nel lontano 1981 in un tragico incidente nelle campagne romane della via di Vermicino. Il fatto ebbe una tale eco mediatica collettiva che, su impulso dell’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini e della mamma di Alfredino, fu creato il ‘Centro Alfredo Rampi’ con l’obiettivo di lavorare sui temi della sicurezza e della protezione civile.”

“Oggi una mozione approvata in Assemblea Capitolina impegna il Sindaco e la Giunta ‘a facilitare lo svolgimento della celebrazione per il 40esimo anniversario della nascita del Centro Alfredo Rampi Onlus all’interno di spazi idonei come occasione per ricordare Alfredino in primis, ma anche con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della prevenzione e della promozione della cultura della sicurezza e della gestione delle emergenze’.”

“Per la ricorrenza, infatti, il Centro Alfredo Rampi sta organizzando un grande evento per i giorni 4 giugno, 11 e 12 giugno 2021 con iniziative culturali ed educative e con il coinvolgimento di numerose personalita’ del mondo dello spettacolo e del cinema. L’atto, sottoscritto e approvato all’unanimita’ da tutte le forze politiche, testimonia l’impegno di Roma Capitale e dell’intera comunita’ cittadina a sostenere iniziative importanti di sensibilizzazione e prevenzione”. Cosi’ in un post su Facebook Daniele Frongia, assesore Sport, Politiche giovanili, Grandi eventi di Roma.