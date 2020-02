Frongia: nessun prolungamento concessione, respinto ricorso Alma Nuoto

Roma – “Un’altra vicenda a favore di Roma Capitale, il Tar respinge il ricorso della SSD Alma Nuoto. Un altro traguardo per l’Amministrazione che si traduce in una maggiore tutela a favore dei cittadini, dello sport e delle dinamiche fisiologiche del mercato”. Lo scrive su Facebook l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia. “Roma Capitale ha un patrimonio enorme di impianti sportivi che vengono messi a disposizione della collettivita’ attraverso la concessione a societa’ private, durante la quale spesso si rendono necessari interventi di manutenzione, a carico del concessionario, in cambio dei quali viene riconosciuto un prolungamento della concessione stessa.”

“È quello che e’ successo alla SSD Alma Nuoto- continua l’assessore- che ‘abita’ nei locali comunali sportivi dal 1985 e, a ragione dei lavori di riqualificazione effettuati, in accordo con la vecchia normativa allora vigente, ha ottenuto due prolungamenti per una durata complessiva di 15 anni, l’ultimo dei quali ha portato il termine di scadenza della concessione al 31 dicembre 2030”.

Per Frongia “la richiesta di ulteriore prolungamento avanzata dall’Alma Nuoto e’ stata respinta dal Tar che si e’ espresso a favore di Roma Capitale. L’Amministrazione ha quindi lavorato nel giusto estinguendo il ‘suo debito’ nei confronti del concessionario che vede riconosciuto il recupero del suo investimento nell’arco temporale gia’ stabilito allora”, conclude Frongia.