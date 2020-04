Frongia: palestra Largo Mazzoni dedicata a senzatetto

Roma – “La solidarieta’ non si ferma nella nostra citta’. E’ notizia di oggi, infatti, la piena disponibilita’ offerta dal Dipartimento Sport per la palestra di largo Mazzoni da adibire a luogo di allestimento di posti per persone senza fissa dimora vista l’emergenza sanitaria da Covid-19. La struttura sara’ consegnata il 6 aprile al Dipartimento Politiche Sociali per tramite del Dipartimento Sport in modo da poterla allestire nel piu’ breve tempo possibile”. Lo fa sapere su Facebook l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia, ringraziando “i dipartimenti e l’assessora Veronica Mammi’ per l’impegno profuso in questo frangente. Perche’ nessuno deve rimanere solo nell’emergenza”.