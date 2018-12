Frongia: Spelacchio idolo romano, 12mila i selfie con l’albero

Roma – “Spelacchio idolo romano. I numeri del contapersone elettronico indicano giusto 12mila persone domenica sulla pedana per fare il selfie con l’albero di Natale piu’ famoso al mondo”. Lo scrive su facebook l’assessore di Roma a Sport e Grandi eventi, Daniele Frongia.

“Ringrazio i colleghi della Direzione Grandi Eventi Cittadini e il mio staff per il grande impegno profuso in questi mesi, insieme a IGP Decaux e Netflix, che ha portato la Capitale ad avere un’attrattiva in piu’. Un ringraziamento va anche ad Acea, che quest’anno ha magistralmente illuminato Via del Corso e fornito gli alberi posti in ogni municipio, ‘piccoli Spelacchi’ tutti da vedere”.