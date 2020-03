Frongia: sport, presto cabina regia per nuovo calendario

Roma – “Notizia di oggi e’ l’annullamento di altre due grandi manifestazioni sportive oramai divenute appuntamento importante per la citta’ di Roma: le finali di beach volley, successo clamoroso dello scorso anno al Foro Italico, e la Granfondo Campagnolo, una delle gare di ciclismo piu’ seguite dagli appassionati e appuntamento oramai imperdibile da diversi anni”. Cosi’ l’assessore allo Sport e Grandi eventi di Roma Capitale, Daniele Frongia, nel commentare le ultime cancellazioni di eventi sportivi nella Capitale a causa dell’emergenza coronavirus, di cui ha dato notizia via Twitter. “La situazione emergenziale impone di mettere al primo posto la salute della cittadinanza e degli sportivi- ha aggiunto Frongia all’agenzia Dire- quindi accettiamo a malincuore le corrette decisioni prese dagli organizzatori. Contiamo di attuare nel piu’ breve tempo possibile una cabina di regia allargata a molte federazioni per cercare di riorganizzare, appena la pandemia del Covid sara’ sotto controllo, il nuovo calendario sportivo della Capitale”.