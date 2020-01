Frongia: stadio Roma a Tor Vergata? non mi risulta

Roma – “Io so che gli incontri vanno avanti tra Roma Capitale e i proponenti sul progetto di Tor di Valle. Di altre possibilita’ non so nulla”.

Cosi’ l’assessore capitolino allo Sport, Daniele Frongia, riguardo all’ipotesi di un accordo tra Dan Friedkin, in procinto di acquistare le quote della Roma, e Francesco Gaetano Caltagirone per l’avvio di un nuovo progetto sullo stadio della Roma a Tor Vergata, abbandonando cosi’ l’area di Tor di Valle.