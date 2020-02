Frongia: è strumento per rilancio immagine Roma

Roma – “Le Societa’ Sportive professionistiche contribuiscono alla promozione del turismo della citta’ di Roma. Lo sport rappresenta uno strumento strategico per il rilancio dell’immagine di Roma in particolare in riferimento al turismo sportivo e ai grandi eventi di settore, che sono un fattore trainante per l’economia della citta’ e registrano sempre maggiore interesse. Con una memoria di Giunta recentemente approvata firmata da me e Carlo Cafarotti Assessore Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di Roma, si e’ voluto sancire l’inizio di un proficuo dialogo anche con le realta’ che tutti i giorni educano alla pratica sportiva e alla vita i nostri atleti e rappresentano un veicolo importante per promuovere l’immagine della nostra citta’.”

“Le societa’ sportive professionistiche rappresentano un grande valore per la collettivita’ e per il territorio promuovendo, oltre all’attivita’ sportiva ed agonistica, i sani valori di condivisione, amicizia e tutela del benessere psicofisico, contribuendo ad una vera e propria valorizzazione della cultura sportiva della Capitale. Insieme alla citta’, le Societa’ sportive professionistiche saranno protagoniste di iniziative promozionali ma anche di carattere sociale, culturale, ambientale e di sensibilizzazione sui temi del rispetto, dei diritti civili e della lotta alle discriminazioni”. Lo scrive in un post su Facebook l’assessore Sport, Politiche Giovanili, Grandi Eventi di Roma Daniele Frongia.