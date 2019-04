Frongia: tutto esaurito per GP elettrico di Roma, biglietti sold out in poche ore

Roma – Tutto esaurito. I biglietti per assistere alla seconda edizione della Formula E, prevista per sabato 13 sul circuito cittadino dell’Eur, sono stati tutti venduti. “Ho appena sentito gli organizzatori- ha confermato l’assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia- mi hanno confermato il sold out. I biglietti sono stati venduti tutti in pochissime ore. Oggi in viale Europa sono previste alcune attivita’ con i commercianti dell’Eur durante le quali saranno distribuiti dei vaucher con il link per accedere agli ultimi biglietti on line, gratuiti, per il prato, gli ultimi a disposizione. Le tribune, come detto, sono invece esaurite”.