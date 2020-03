Frongia: con video palestre lezioni virtuali di sport

Roma – “Molte palestre e centri sportivi di Roma Capitale si sono organizzati con un’offerta di lezioni virtuali gratuite e aperte a tutti. Oltre a fare un grandissimo plauso per l’iniziativa e la volonta’ di offrire un servizio alla collettivita’, mi impegno a segnalare le iniziative che ci verranno comunicate dagli impianti sportivi di Roma Capitale che offrono sulla loro pagina questa opportunita’”. Lo scrive su Facebook l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia, che per iniziare condivide l’attivita’ online del To Live SportsCenter.

Si tratta di un “supporto da parte di istruttori qualificati e certificati permette di continuare ad allenarsi – ma anche iniziare proprio ora che abbiamo piu’ tempo – senza dover uscire di casa e incorrere in rischi per la propria salute e, allo stesso tempo, senza incorrere in errori di postura o infortuni. L’allenamento e’ una cosa seria e, oltre a contribuire al benessere fisico, in questo momento di emergenza rappresenta anche un ottimo strumento per il nostro umore e adatto a tutta la famiglia!”. Infine, da Frongia l’appello ad altri concessionari di impianti sportivi della Capitale o a istruttori qualificati che hanno “attivato dei corsi online gratuiti” a comunicarlo “con un messaggio privato. Sara’ cosi’ possibile inserirlo tra quelli segnalati”.