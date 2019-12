Frosinone, Acea Ato 5: utenti proteggano contatori, rischio gelo

Roma – In vista dell’approssimarsi della stagione invernale, Acea Ato 5 rinnova l’invito a proteggere dal gelo i contatori idrici, al fine di evitare perdite o mancanze d’acqua. Se il contatore risulta scoperto o in luoghi troppo esposti alle variazioni climatiche e’ necessario provvedere alla coibentazione con materiali isolanti, i piu’ adatti sono il polistirolo e il poliuretano espanso che isolano efficacemente gli apparecchi dall’ambiente esterno. Lo scrive in una nota Acea Ato 5.

L’azienda invita a fare attenzione a non utilizzare giornali o panni in stoffa che, assorbendo acqua e umidita’, rischiano di peggiorare la situazione. Risulta indispensabile proteggere il contatore anche se collocato in un locale interno sprovvisto di un sistema di riscaldamento, un eccessivo abbassamento delle temperature potrebbe comunque comportare il rischio di blocco e/o della rottura. La societa’ informa, inoltre, che attivera’ ogni misura preventiva necessaria per fronteggiare i repentini abbassamenti di temperatura, cercando di limitare al massimo eventuali disagi.