Frosinone, Ciacciarelli: solidarietà a commissaria consorzi bonifica

Roma – “Voglio esprimere la mia solidarieta’ e profonda vicinanza alla commissaria dei Consorzi di bonifica della provincia di Frosinone, Stefania Ruffo per le minacce ricevute. Nel mondo delle istituzioni e’ necessario condannare certi fatti per far valere sempre la legalita’. Sono sicuro che continuera’ il suo mandato con lo stesso impegno di sempre, dimostrando, come ha sempre fatto forza e determinazione”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).