Frosinone, martedì 22 convegno su processi infiniti senza prescrizione

Roma – “Imputati per sempre. Il processo senza prescrizione. Criticità e problematiche” è il titolo del convegno promosso dalla senatrice avv. Kristalia Papaevangeliu e dal presidente della Camera penale di Frosinone avv. Enrico Pavia, in programma martedì 22 ottobre a Frosinone, alle ore 17, presso la Sala conferenze del Tribunale, in via Fedele Calvosa.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone e prevede il riconoscimento di tre crediti formativi per la categoria.

Interverranno come relatori il presidente della Commissione Giustizia del Senato On. Andrea Ostellari e l’avvocato Giuseppe Guida, componente dell’Ufficio di presidenza dell’Unione delle Camere penali italiane. Saranno presenti, inoltre, il presidente del Tribunale di Frosinone, Paolo Sordi, il procuratore della Repubblica di Frosinone Adolfo Coletta e il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del capoluogo ciociaro, Vincenzo Galassi.Il convegno sarà anche l’occasione per ascoltare le testimonianze di persone imputate per anni, al fine di rendere evidente l’impatto devastante che la pendenza del processo produce nella vita delle persone.

“E’ inaccettabile l’abolizione della prescrizione – afferma la senatrice Papaevangeliu – senza una visione completa nell’ambito di una riforma complessiva del sistema giustizia“.