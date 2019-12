Fs: 35 tecnici al lavoro per ripristino linea Roma-Cassino

Roma – Proseguono le attivita’ dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) per il ripristino della piena funzionalita’ della linea Roma-Cassino (FL6), tra Ceprano e Ceccano, in seguito allo smottamento che ha coinvolto i binari, causato dal maltempo dei giorni scorsi. Sono circa 35 i tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici impegnati nella messa in sicurezza della massicciata.

L’intervento prevede l’impermeabilizzazione dell’area in cui e’ avvenuto lo smottamento, la stabilizzazione della scarpata, l’attivazione di un monitoraggio strumentale permanente e continuo sui binari e la sostituzione della linea di alimentazione elettrica. Fino a sabato 7 dicembre previste modifiche alla circolazione nel tratto interessato.

A causa della ridotta capacita’, infatti, alcuni treni saranno limitati e sostituiti: – R 7527 Roma Termini (5:35) – Cassino (7:30): limitato a Frosinone (6:48). Viaggiatori diretti a Cassino riprotetti su R 2349; viaggiatori per le fermate intermedie tra Frosinone e Cassino riprotetti su R 7529; – R 7531 Roma Termini (7:42) – Cassino (9:42): limitato a Frosinone (8:53). Viaggiatori riprotetti su R 7533; – R 7558 Cassino (18:08) – Roma Termini (20:20): sara’ soppresso nella tratta intermedia Ceprano-Colleferro. Da Colleferro Segni Paliano la partenza sara’ alle ore 19:25. Istituito servizio bus sostitutivo da Ceprano a Frosinone per riproteggere i viaggiatori su treno 21920 da Frosinone; – R 7538 Cassino (6:40) – Frosinone (7:30) cancellato.

Viaggiatori riprotetti su R 2496 con quattro fermate aggiuntive (Isoletta S.G.I. – Ceprano – Castro Pofi – Ceccano); viaggiatori diretti a Piedimonte riprotetti su R 7474; – R 21990 Colleferro Segni Paliano (18:15) – Roma Termini (19:13) cancellato e sostituito da R7558 da Colleferro a Roma Termini. Previsti allungamenti dei tempi di viaggio fino a 25 minuti. Informazioni disponibili nella sezione infomobilita’, sul sito web viaggiatreno.it o sui canali social del Gruppo FS Italiane: twitter @fsnews_it e @TIRegionale.