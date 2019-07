Funivia Magliana-Eur, Fdi: priorità sono altre, basta ai capricci

Roma – “Apprendiamo con stupore che oggi con avviso pubblico RomaMetropolitane ha comunicato l’avvio del procedimento per l’approvazione del progetto della funivia Magliana-Eur. Per noi e’ una follia gia’ spendere i soldi per la conferenza dei servizi e per la progettazione, poiche’, riteniamo che Roma Metropolitane abbia altri 100 modi, sicuramente migliori e piu’ utili per spendere quei soldi a beneficio della mobilita’ cittadina”. Cosi’ in un comunicato Federico Rocca, coordinatore di Fratelli d’Italia del Municipio XI, Valerio Garipoli e Marco Palma, gia’ consiglieri di FdI del Municipio XI.