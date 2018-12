Roma – Furto aggravato dall’odio razziale. È l’ipotesi di reato su cui sta indagando la Procura di Roma in merito alle pietre di inciampo sottratte nelle notte nel rione Monti, in centro citta’. Il fascicolo e’ nella competenza del procuratore aggiunto Francesco Caporale, che e’ in attesa di ricevere un’informativa dai Carabinieri sull’accaduto.