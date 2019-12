Roma – “Stanno per arrivare a Roma 148 nuovi viceispettori che hanno giurato in questi giorni e usciranno a dicembre dal corso. Andranno a innervare le strutture di intervento e i commissariati. È una bella immissione di energie e di forze fresche di cui la Capitale ha particolarmente bisogno”. A dirlo, il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, a margine dell’inaugurazione del secondo polo delle Volanti, in via Alvari a Roma.