Gaetti: oggi giorno di lutto, solidarietà e vicinanza a famiglia Carabiniere

Roma – “Giustizia per il Carabiniere accoltellato a morte Sette coltellate per guadagnare la fuga. Sette coltellate, delle quali una al cuore, hanno ammazzato questa notte il vice brigadiere Mario Rega Cerciello, 35 anni. E’ successo nel centro di Roma. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia del Carabiniere e a tutte le Forze dell’Ordine che ogni giorno si adoperano per la nostra sicurezza. Oggi siamo tutti in lutto, sia fatta giustizia”. Lo scrive su facebook il sottosegretario agli interni Luigi Gaetti.