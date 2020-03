Galleria Borghese, al via restyling servizi: in arrivo ristorante

Roma – La Galleria Borghese ha avviato un’ampia campagna di lavori per il completo rinnovo di tutta la zona dei servizi per l’accoglienza del pubblico, ovvero biglietteria, bookshop, caffetteria, noleggio audioguide, guardaroba e di tutti gli impianti di climatizzazione ed elettrici. Dunque, il luogo che accoglie il pubblico in visita al Museo e da cui ha inizio l’esperienza museale del visitatore. Il progetto, spiega una nota della Galleria Borghese, ha una importante e duplice finalita’: la sempre migliore conservazione delle opere e del luogo e la migliore valorizzazione delle funzioni e di tutti gli spazi, inclusi gli arredi e le finiture, per renderli piu’ accoglienti ed efficienti e sempre piu’ confortevoli per la visita della Galleria.

Tale adeguamento funzionale, che sara’ ultimato entro l’anno, e’ diventato anche l’occasione per restaurare lo scalone monumentale della facciata e le terrazze e per dotare la Galleria di reti tecnologiche di ultima generazione, adeguate agli imponenti flussi di visitatori. Un’impegnativa campagna di lavori attraverso cui la Galleria rinnova gli spazi e i servizi, nel rispetto dei vincoli monumentali che l’edificio esige, tanto suggestivi quanto complessi, che non verranno alterati, ma esaltati nelle loro possibilita’. La direttrice della Galleria Borghese, Anna Coliva, afferma che “e’ il caso del completo rifacimento della zona di ristorazione, finora limitata al solo servizio di caffetteria. In questo spazio verra’ infatti aperto il ristorante, sia interno che esterno, affacciato sul giardino, che sara’ aperto la sera oltre l’orario di chiusura del Museo. In esso verra’ ricostruito il leggendario Caffe’ degli Inglesi di Piranesi, luogo progettato ma probabilmente mai realizzato dal grande artista e che fu ispirazione per la realizzazione della Sala Egizia del Museo”.