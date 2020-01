Galleria Giovanni XXIII: 20 gennaio partono lavori, tempi accorciati

Roma – A Roma il 20 gennaio partiranno i lavori di riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII, per una maggiore sicurezza di automobilisti e motociclisti. La Galleria, pero’, restera’ chiusa per 30 giorni invece che per due mesi e mezzo. I lavori per la riqualificazione della ‘canna nord’ della Galleria Giovanni XXIII avranno infatti una durata di un mese, al massimo 35-40 giorni di chiusura totale invece dei 75 previsti inizialmente nel cronoprogramma.

Cio’ consentira’ di riaprire la Galleria al traffico circa 35 giorni prima. Le residue operazioni di completamento dei lavori saranno eseguite in orario notturno. La contrazione dei tempi di chiusura totale sara’ possibile grazie alle lavorazioni che le imprese inizieranno da subito su entrambi gli accessi della galleria, per convergere poi verso la parte centrale. Il dipartimento Lavori pubblici (Simu) di Roma Capitale coordinera’ le operazioni. I lavori nel tratto della ‘canna sud’, in direzione dello Stadio Olimpico/Salaria, previsti inizialmente ad aprile, saranno poi eseguiti a luglio, dopo la chiusura delle scuole e dopo le partite dell’Europeo di calcio.

Cio’ consentira’ di gestire il traffico nella maniera ottimale anche in vista dell’afflusso dei tifosi italiani e di quelli ospiti. “Dopo una serie di riunioni con le imprese che si occuperanno della manutenzione nella Galleria Giovanni XXIII- ha detto la sindaca Virginia Raggi- siamo riusciti a ottenere un dimezzamento dei tempi dei lavori. Siamo consapevoli che la chiusura della galleria arrechera’ dei disagi ai cittadini ma i lavori sono necessari e improrogabili per garantire maggiore sicurezza alle migliaia di persone che ogni giorno percorrono la galleria”.

L’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo ha aggiunto: “Con il Dipartimento Simu e l’impresa stavamo lavorando gia’ dalle scorse settimane ad un piano dei lavori alternativo, per contenere i disagi dei cittadini e ora lo abbiamo messo a punto. In aggiunta, lo spostamento dei lavori per la canna sud a luglio consentira’ di svolgere la manutenzione in un periodo in cui le scuole saranno chiuse e le partite di calcio che il nostro Paese ospitera’ per la kermesse europea saranno terminate”.