Galleria Giovanni XXIII, iniziati lavori senza criticità

Roma – Nessun caos. Partenza regolare per il nuovo cantiere della galleria Giovanni XXIII di Roma. La chiusura totale della ‘canna nord’ iniziata ieri sera alle 22 tra paure e preoccupazioni, proseguira’ per altri 35-40 giorni, e poi per altri 50 giorni, ma con lavori solo in orari notturni.

Stamattina erano in molti a temere il caos sul tratto finale della tangenziale est in direzione Piazzale Clodio, ma a parte qualche ordinario rallentamento, la viabilita’, come confermato anche dal servizio capitolino ‘Luceverde’ e dalle immagini realizzate dall’agenzia Dire, e’ stata regolare.

Se il primo banco di prova e’ stato apparentemente superato, ora resta da capire cosa succedera’ al traffico di Roma Nord nei prossimi giorni, e magari in caso di criticita’ dovute al maltempo, in occasione di sinistri stradali o delle partite di Roma e Lazio allo stadio Olimpico. La galleria Giovanni XXIII, inaugurata nel 2004 con i suoi quasi 3mila metri di lunghezza, e’ un’arteria di collegamento importante per le zone di Trionfale e Monte Mario e serve ogni giorno circa 4000 veicoli. Terminati i lavori della ‘canna Nord’ si passera’ alla ‘canna Sud’ della galleria, ma per questo bisognera’ aspettare ancora diversi mesi e in particolare l’estate.