Gara esportazione estero, incontro Ama-Regione-Invitalia

Roma – L’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, rappresentanti di Invitalia (l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa di proprieta’ del ministero delle Finanze) e della Regione Lazio si sono incontrati per impostare la gara per l’esportazione dei rifiuti di Roma all’estero.

“Tra le varie prescrizioni messe nell’ordinanza- ha detto l’assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, a Rai RadioUno- c’e’ la necessita’ immediata di fare una gara con un operatore estero che ci consenta, nel frattempo che si allestiscono gli impianti che vanno fatti adesso, una soluzione cuscinetto che ci consenta di avere 2/3 mesi di tempo per gestire la situazione in modo piu’ morbido”.

Il 15 gennaio chiudera’ la discarica di Colleferro e pare difficile che per quella data sara’ pronta la nuova discarica di Roma, che la sindaca Raggi dovra’ individuare, da qui la necessita’ di inviare per un periodo ponte i rifiuti all’estero. Tuttavia, anche in questo caso i tempi sembrano non coincidere. Zaghis, al termine dell’incontro, ha spiegato all’agenzia Dire che “con questo incontro c’e’ stato ‘l’innesco’, adesso ci metteremo subito al lavoro per realizzare la procedura di gara. Dalla redazione del bando, all’aggiudicazione e all’attuazione ci vorranno 6/7 mesi, perche’ si tratta di una gara europea”.

Questa mattina a Rai RadioUno, Zaghis ha detto che “un recente studio condotto da un istituto di ricerca evidenzia un deficit impiantistico nella Regione Lazio che e’ l’ultima regione d’Italia come capacita’ di trattamento e smaltimento di rifiuti e ha un deficit impiantistico di circa 945mila tonnellate all’anno. Lo sblocca Italia nel 2014 dava indirizzi precisi e per il Lazio diceva che c’era bisogno di almeno un impianto di termovalorizzazione da 210mila tonnellate, da allora a oggi nulla e’ stato fatto”.

Su dove sara’ realizzata la discarica ha rimesso tutto nelle mani della Raggi: “La domanda la dovete fare alla sindaca Raggi. Sono come un pilota, aspetto di ricevere indicazione di dove devo andare da chi deve compiere questa scelta”. Sul tema della raccolta differenziata, invece, l’amministratore unico di Ama ha evidenziato che “non e’ che piu’ si differenzia e meno si manda in discarica e a termovalorizzazione. La direttiva europea 851 del 2018 da’ le indicazioni sulle percentuali di differenziata che va fatta al 2025, e noi la rispetteremo al 55%, al 2030 e al 2035, con gli obiettivi. A un certo punto piu’ differenzi piu’ la raccolta differenziata aumenta in maniera piu’ che proporzionale rispetto alla curva del riciclo perche’ i materiali non sono riciclabili al 100%. C’e’ una differenza del 13% tra quello che riesco a riciclare e quello che riesco a recuperare”.