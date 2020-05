Garante infanzia: anche bambini usino mascherine

Roma – “Gia’ da febbraio mi sono immediatamente attivato con il presidente Zingaretti e la sindaca Raggi per valutare se procedere con la chiusura delle scuole. Con il Comune di Roma ho avuto un’ottima interlocuzione anche per le prospettive future. E’ chiaro che i ragazzi soprattutto quelli piu’ piccoli, stanno un po’ faticando con la modalita’ della didattica a distanza Si tratta di strumenti necessari per garantire la continuita’ didattica ma devono essere utilizzati con cautela e con la massima attenzione. Non possiamo pensare di lasciare i nostri ragazzi giornate intere davanti a uno schermo, con i danni alla salute che ne deriverebbero. Allo stesso tempo e’ bene che i docenti vadano oltre la semplice lezione ma stabiliscano un’interazione con loro”. A dirlo e’ il garante dell’Infanzia della Regione Lazio, Jacopo Marzetti, durante una audizione in commissione Lavoro della Pisana.

“Un’altra problematica- ha aggiunto Marzetti- e’ quella relativa al fatto che non tutti i ragazzi hanno la possibilita’ di disporre della rete internet e dei dispositivi per portare avanti la didattica a distanza. La Regione Lazio si e’ immediatamente per risolvere i problemi e quando arriva una segnalazione, come garante dell’Infanzia, mi attivo immediatamente”. “Moltissime inoltre, le difficolta’ nelle case famiglia e nei centri accoglienza. Qui ho chiesto di evitare il piu’ possibile gli spostamenti per evitare che si possa ricreare cio’ che e’ accaduto nei centri anziani”. E ancora, secondo Marzetti, “e’ necessario che anche i minori utilizzino mascherine e dispositivi di sicurezza e che non ci sia un calo di attenzioni per quel che riguarda i contatti tra loro. E’ normale che dopo mesi di lockdown ci sia la voglia di incontrare amici e parenti ma e’ necessario, sotto questo punto di vista, mantenere alta la guarda”.