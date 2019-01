Garante infanzia Lazio: “Garantire diritto studio in ambiente salubre”

Roma – “Sono a disposizione di tutti i Municipi e tutte le famiglie e gli istituti scolastici che possono richiedere l’intervento del Garante come avvenuto in occasione della situazione riguardante il tmb Salario. Auspico quindi che venga garantita la continuita’ scolastica dei bambini e il diritto allo studio in un ambiente salubre”.

Lo ha detto il garante dell’Infanzia e Adolescenza della Regione Lazio Jacopo Marzetti a proposito dell’emergenza rifiuti nelle aree limitrofe alle scuole capitoline. A proposito delle parole del presidente dell’Anp Roma e Lazio Mario Rusconi secondo cui gli enti preposti si sarebbero attivati solo a seguito della lettera dei dirigenti scolastici, Marzetti ha spiegato che “non e’ con le dichiarazioni a mezzo stampa che si risolvono i problemi ma con le sinergie e l’impegno attivo che e’ stato quello messo in atto dai presidi stessi e dall’amministrazione capitolina. Sono fiducioso in una risoluzione della questione in tempi brevi”.