Roma – Alunni dell scuole, decine di persone e la banda della Polizia di Roma Capitale. Piazza Benedetto Brin era gremita questa mattina per celebrare i 100 anni del quartiere romano della Garbatella. Un compleanno che vede in programma da oggi un ricco calendario di eventi, concerti, mostre e flashmob fino al 22 febbraio.

Sul palco autorita’ a dare il via ufficiale ai festeggiamenti, oltre al presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, anche il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, che si e’ detto “orgoglioso di essere qui per fare gli auguri alla Garbatella, un quartiere divenuto cuore pulsante e culturale della nostra citta’. Colgo l’occasione- ha annunciato- per comunicarvi che e’ stata approvata la mozione per intitolare l’arena del Parco caduti del mare ad Alvaro Amici”.

A portare un messaggio di auguri alla Garbatella anche Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio: “Questo e’ un quartiere rivoluzionario che nasce in un grande momento, quando Roma inizio’ ad avere un’industria. Il mio augurio e’ godiamoci il passato ma impegnamoci per il futuro”.

Accolti con un applauso i ‘regali’ della Regione Lazio al quartiere Garbatella. L’assessore all’Urbanistica, Massimiliano Valeriani, ha infatti confermato che “partiremo con un riammodernamento e un abbellimento delle facciate delle palazzine Ater, che qui sono molte. Poi faremo un cambio radicale di tutte le alberature del quartiere, faremo un bando solo per Garbatella per rialzare 30 serrande: locali chiusi che metteremo a bando a prezzi calmierati”.

Ad aprire e a chiudere la manifestazione di avvio dei festeggiamenti per i 100 anni della Garbatella e’ stato il minisindaco Ciaccheri: “Faremo ripartire l’orologio della torre dell’Albergo Rosso, uno dei simboli della Garbatella”. Orologio storico che per decenni ha segnato le 11.25, cioe’ l’ora dell’inizio del bombardamento del 7 marzo 1944 che distrusse il quartiere. Ciaccheri ha poi concluso: “Auguriamo al quartiere che in futuro Roma ritrovi qui un passaggio fondamentale per raccontare la sua bellezza”.