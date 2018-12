Gasbarra: Raggi avrebbe dovuto avere a cuore salute dei romani

Roma – “E’ un disastro annunciato e le responsabilita’ sono chiare e evidenti. La sindaca Raggi e il governo avrebbero dovuto prevedere soluzioni alternative e soprattutto costruire un percorso serio per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ridurre di nuovo all’emergenza la Capitale del Paese e’ una responsabilita’ grave, soprattutto alla luce dei tanti allarmi lanciati da piu’ parti, oltre che dal Pd”.

“I romani non possono continuare a pagare l’incapacita’ della giunta che doveva avere come priorita’ non soltanto la gestione dei rifiuti, ma anche la tutela della salute dei cittadini”. Cosi’ in un comunicato l’europarlamentare del Pd, Enrico Gasbarra, in merito all’incendio del Tmb Salario di Roma.