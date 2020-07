Gasparri: Raggi o no, M5S non sarà a ballottaggio prossimo sindaco

Roma – “Per il candidato sindaco di Roma del centrodestra non c’e’ stata nessuna riunione e non si e’ fatto nessun nome. Quando sara’ tempo i partiti del centrodestra si riuniranno e valuteranno i nomi”. Cosi’ il senatore Maurizio Gasparri, commissario per Roma Capitale di Forza Italia, intervistato da Gli Inascoltabili in onda su Nsl Radio e Tv.

“A Roma- ha aggiunto- c’e’ una citta’ allo sbando, dove si e’ avuta la prova ulteriore che i grillini sono un pericolo per la democrazia e la guida del Paese perche’ sono dei somari incompetenti. Il candidato del centrodestra non competera’ con Virginia Raggi. Non so se sara’ candidata, questo e’ un problema loro, ma comunque il candidato dei grillini non partecipera’ al ballottaggio tra il centrodestra e la sinistra. Non ci sara’ alcun grillino al ballottaggio di Roma, che sia la Raggi o un altro. Non credo nemmeno in un’alleanza Pd-M5s- ha concluso Gasparri- O forse potrebbe succedere al ballottaggio, ma non mi pare che sia questo il clima almeno nel primo turno”.